"ЕС" выиграла апелляцию относительно препятствования регистрации кандидатов в Кременчуге

Партия "Европейская Солидарность" защитила регистрацию своих кандидатов в Кременчугский городской совет.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы после заседания Харьковского апелляционного суда, который рассматривал иск представительницы "Слуги народа" об обжаловании регистрации кандидатов от оппозиционной политической силы.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз отметила, что попытки не допустить к выборам партию в Кременчуге напрасны, ведь "ЕС" действует в рамках украинского законодательства.

"Надеюсь, что это будет последнее решение, потому что все попытки сначала членов ТИК, затем представителей провластной "Слуги народа" заблокировать регистрации списка наших кандидатов в Кременчуге разрушены. Они ни к чему не приводят, только тратятся ресурсы, необходимые для избирательной кампании позиции на то, чтобы находиться в судах как первой инстанции, так и апелляционной", – отметила она.

"Если бы партия "Слуги народа" в Полтавской области тратила свои физические, моральные и интеллектуальные способности не для того, чтобы препятствовать "Европейской Солидарности" вести избирательную кампанию, а на свою избирательную кампанию, они бы достигли гораздо лучшего результата", – добавила Фриз.

Народный депутат Николай Княжицкий подчеркнул: "Европейская Солидарность" выиграла апелляционный суд у кременчугской мафии. Уже четвертый. Они пытаются злоупотреблять правосудием, но тщетно. Мы победим".

Представители "ЕС" считают, что победят на выборах, несмотря на все препятствия Пресс-служба "ЕС"

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