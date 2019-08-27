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"ЕС" выдвинула свою кандидатуру на пост вице-спикера: названо имя

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Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" выдвинет на должность вице-спикера новой Верховной Рады кандидатуру лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом сообщил в понедельник, 27 августа представитель политсилы Артур Герасимов, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня состоялось заседание фракции партии "Европейская солидарность". И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", – рассказал он.

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Мустафа Джемилев может стать вице-спикером

Мустафа Джемилев может стать вице-спикером

Цензор.НЕТ

По его словам, эта позиция партии доведена коллегам по работе в парламенте, письменно соответствующее представление передали руководителю подготовительной группы и во вторник, 28 августа, этот вопрос может быть рассмотрен.

"ЕС" выдвинула свою кандидатуру на пост вице-спикера

"ЕС" выдвинула свою кандидатуру на пост вице-спикера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что новым вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать внефракционный народный депутат Ирина Костанкевич.

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Персоны
Мустафа Джемилев Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность"
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CARGO 100
CARGO 100
Цыган нет?
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Какая "партия", такие и кандидаты. Паноптикум.
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CARGO 100
CARGO 100
Оставьте Палубия ...
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