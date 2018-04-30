ЕС введет персональные санкции за выборы Путина в Крыму

Европейский Союз заморозит активы пяти человек, ответственных за проведение выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, добавив, что выдача виз для выезда в ЕС данным лицам также будет приостановлена. При этом конкретные имена журналист не назвал.

"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая", - написал Йозвяк.

Он также рассказал, что ответственные за незаконные выборы в Крыму будут добавлены в список санкций, который уже содержат 150 человек и 38 организаций.

EU is set to impose an asset freeze & visa ban on 5 people responsible for organizing the Russian presidential elex in #Crimea in March. will be confirmed by EU ministers in mid-May. they'll be added to the sanctions list already containing 150 ppl & 38 entities #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 30 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ЕС заявили о непризнании выборов Путина в Крыму.

Также была информация о том, что Украина уже придумала жесткий ответ оккупантам за выборы на полуострове.