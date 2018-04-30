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ЕС введет персональные санкции за выборы Путина в Крыму

2.1тЧитать новость на украинском

Европейский Союз заморозит активы пяти человек, ответственных за проведение выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, добавив, что выдача виз для выезда в ЕС данным лицам также будет приостановлена. При этом конкретные имена журналист не назвал.

"ЕС намерен заморозить активы и запретить визы для пяти человек, которые ответственны за организацию выборов президента России в Крыму в марте. Санкции утвердят министры ЕС в середине мая", - написал Йозвяк.

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Он также рассказал, что ответственные за незаконные выборы в Крыму будут добавлены в список санкций, который уже содержат 150 человек и 38 организаций.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ЕС заявили о непризнании выборов Путина в Крыму.

Также была информация о том, что Украина уже придумала жесткий ответ оккупантам за выборы на полуострове.

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Темы
Выборы в РоссииАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
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