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10 декабря • обновлено в 16:44
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"ЕС" указала Зеленскому на опасность "формулы Штайнамайера" для Украины

1.6т
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Президент Владимир Зеленский на "нормандском саммите" в Париже обязался имплементировать "формулу Штайнмайера" по Донбассу в законодательство Украины.

Об этом в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, комментируя итоги саммита.

"Встреча с Путиным состоялась по инициативе Зеленского, чтобы "прекратить войну". Пока не удалось. В коммюнике указано три важных конкретных пунктов. Один положительный: обтекаемо о прекращении огня до конца 2019 года. И два ужасных: об "особом статусе" ОРДЛО на постоянной основе, то есть о создании автономии или федерализации, чтобы не говорил Зеленский; и об имплементации подписанной по указанию офиса Зеленского формулы Штайнмайера в национальное законодательство. А это политическая интеграция ОРДЛО без безопасного варианта", – говорится в сообщении.

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Княжицкий добавил, что этот план подтвержден подписями лидеров "нормандской четверки".

"Да, он (план – Ред.) не вступил еще в силу, но уже стал серьезным международным обязательствам. Таким образом, Зеленский действительно не пересек красных линий, но отсрочил их переход и зафиксировал в коммюнике", – предостерег депутат.

Также поддержал Княжицкого коллега по фракции Ростислав Павленко.

"Я не увидел и не услышал новых обязательств России, но зато услышал, и в коммюнике отражены новые обязательства Украины. В том числе, что касается "формулы Штайнмайера", и того, что через четыре месяца стороны встретятся для обсуждения политических и вопросов безопасности, включая проведение выборов. Это новое, этого не было. И это действительно беспокоит", – отметил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Парламентарий добавил, что результаты переговоров не дают оптимистичные прогнозы, ведь вывод войск России был бы более выгодным для Украины.

"И относительно точек разведения, то вопрос, а почему, например не развести в Дебальцево? Это украинская территория, которая должна быть под контролем нашего правительства, согласно всех карт и согласований. Почему бы оттуда не вывести российские войска и боевиков? К сожалению, картина результатов переговоров не очень оптимистичная", – подчеркнул Павленко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Ростислав Павленко Николай Княжицкий Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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