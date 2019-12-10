"ЕС" указала Зеленскому на опасность "формулы Штайнамайера" для Украины

Президент Владимир Зеленский на "нормандском саммите" в Париже обязался имплементировать "формулу Штайнмайера" по Донбассу в законодательство Украины.

Об этом в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, комментируя итоги саммита.

"Встреча с Путиным состоялась по инициативе Зеленского, чтобы "прекратить войну". Пока не удалось. В коммюнике указано три важных конкретных пунктов. Один положительный: обтекаемо о прекращении огня до конца 2019 года. И два ужасных: об "особом статусе" ОРДЛО на постоянной основе, то есть о создании автономии или федерализации, чтобы не говорил Зеленский; и об имплементации подписанной по указанию офиса Зеленского формулы Штайнмайера в национальное законодательство. А это политическая интеграция ОРДЛО без безопасного варианта", – говорится в сообщении.

Княжицкий добавил, что этот план подтвержден подписями лидеров "нормандской четверки".

"Да, он (план – Ред.) не вступил еще в силу, но уже стал серьезным международным обязательствам. Таким образом, Зеленский действительно не пересек красных линий, но отсрочил их переход и зафиксировал в коммюнике", – предостерег депутат.

Также поддержал Княжицкого коллега по фракции Ростислав Павленко.

"Я не увидел и не услышал новых обязательств России, но зато услышал, и в коммюнике отражены новые обязательства Украины. В том числе, что касается "формулы Штайнмайера", и того, что через четыре месяца стороны встретятся для обсуждения политических и вопросов безопасности, включая проведение выборов. Это новое, этого не было. И это действительно беспокоит", – отметил он.

Владимир Зеленский

Парламентарий добавил, что результаты переговоров не дают оптимистичные прогнозы, ведь вывод войск России был бы более выгодным для Украины.

"И относительно точек разведения, то вопрос, а почему, например не развести в Дебальцево? Это украинская территория, которая должна быть под контролем нашего правительства, согласно всех карт и согласований. Почему бы оттуда не вывести российские войска и боевиков? К сожалению, картина результатов переговоров не очень оптимистичная", – подчеркнул Павленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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