"ЕС" требует вернуть средства и защитить педагогов от эпидемии

"Европейская солидарность" зарегистрировала законопроект о возвращении средств на образование и обеспечение средствами защиты образовательных учреждений.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что правительство Зеленского забралj 5 млрд гривен с образования, зато средства из Фонда борьбы с COVID-19 направлены на предвыборный пиар партии власти. В результате 1 сентября во разгар пандемии школы открылись без средств защиты, подвергая опасности и детей, и учителей.

"Европейская солидарность" регистрирует законопроект о возвращении средств на образование и обеспечение средствами защиты образовательных учреждений ", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Законопроект, в частности, предусматривает страхование жизни и здоровья педагогических и научно-педагогических работников на период эпидемии коронавируса; дополнительные доплаты к заработной плате педагогическим и научно-педагогическим учреждениям, непосредственно организуют образовательный процесс на период эпидемии в размере 100 процентов заработной платы. А также обеспечение педагогов сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что нынешняя власть способна лишь на создание масштабных кризисов, которые ложатся на плечи граждан и местного самоуправления.

"Прежде всего, это морально-этический кризис сегодняшней власти. Это тогда, когда победно создается Фонд борьбы с COVID-19, а после того большая часть средств этого фонда перенаправляется на так называемое "Большое строительство", потому что приближаются местные выборы. Это когда для образования забирают более 5 млрд гривен в этот фонд, а затем местной власти предписывают самостоятельно обеспечить антисептиками и масками школы. В результате сегодня, 1 сентября, в разгар пандемии многие школы открывается без средств защиты, подвергая опасности и детей, и учителей", – подчеркнула она.

"Это когда Минздрав не может потратить выделенные средства. Это когда Минздрав покупает ИВЛ, которые поставят только через год. Это когда Верховная Рада Украины отклоняет предложение "Европейской солидарности" о страховании медиков, и сегодня мы имеем 11 000 медицинских работников, которые лечатся за свой счет", – добавила депутат.

"Из-за нелепых и непрофессиональных действий правительств Зеленского страна летит в экономическую пропасть. Можно и в дальнейшем все популистически списывать на COVID-19. Но напомню, что невыполнение бюджета и непоступления с таможни начались задолго до пандемии. Вместо обещанного увеличения рабочих мест мы сегодня получаем тысячи новых безработных. Жесткие карантинные ограничения в начале пандемии убили малый и средний бизнес. А сейчас, когда ситуация ухудшается по сравнению с весной, разумные карантинные больше не вводятся", – заметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Это еще раз свидетельствует о некомпетентности и не профессионализм правительства. Возможно они нам объяснят когда ошибались сейчас, или весной?", – сказала депутат.

Она также призвала президента Зеленского вернуться к своим конституционным обязанностям.

"Ему есть время ходить разносить почту, есть время ходить на футбол, но некогда заниматься прямым конституционными обязанностями", – заметила депутат.