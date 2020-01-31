"ЕС" требует проверить, кто оплатил поездку Зеленского в Оман

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" требуют раскрыть информацию по организации и финансированию поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Нардепы направили официальное обращение на имя председателя Офиса президента Андрея Богдана для раскрытия информации о подготовке и финансирования тайного отдыха Зеленского в Омане, – говорится в тексте релиза на сайте партии.
"С первого дня скандала вокруг отдыха Зеленского с семьей в Омане Офис президента пытается замаскировать путешествие под "рабочий визит за свой счет", – говорится в обращении.
Визит Зеленского в Оман
"Однако даже пылким сторонникам президента Зеленского трудно поверить, что он на деньги взял в путешествие свою госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за Госпротокол, питание, связи с общественностью и других работников. Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за счет налогоплательщиков", – отметили в пресс-службе.
В политсиле напомнили, что последние социологические опросы показали, что украинцы не верят в версию с "рабочей" поездкой в Оман. Поэтому общество справедливо хочет знать, сколько "слуга народа" прогулял на элитном отдыхе в одном из самых дорогих отелей Омана.
"Чтобы исключить злоупотребления властью со стороны президента, необходимо применять функцию парламентского контроля – единственный механизм для противодействия противоречивой информации о деталях президентской путешествия. Благодаря привлечению Счетной палаты," Европейская солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Омане и сможет вывести на чистую воду все коррупционные риски именно этой поездки", – отметили в партии.
Официальное обращение к Председателю Счетной палаты Украины подписали 6 депутатов фракции "Европейская солидарность". Учитывая значительный общественный интерес, фракция ожидает неотложную проверку расходов государственного бюджета, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали за его отдых в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украине Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 2:37. В то же время украинский самолет с 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера в компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 000 долларов (если в Маскат борт прбув с пассажирами) и до 100 000 (если пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борт T7-GEM, который за последние дни совершил ряд перелетов в Оман и России.
Через несколько дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).
OBOZREVATEL писал, что всего в этой истории много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбасса.
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