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16 сентября • обновлено в 14:22
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"ЕС" срочно вызвала Пристайко в Раду из-за Донбасса: в чем дело

1.2т Читать материал на украинском

В партии "Европейская солидарность" обратились к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову с призывом пригласить на пятничное пленарное заседание министра иностранных дел Вадима Пристайко из-за его заявлений о выборах на оккупированных территориях.

Об этом в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает сайт пресс-службы политсилы. Кроме того, она подчеркнула необходимость пригласить также министра финансов Оксану Маркарову, чтобы начать консультации по проекту бюджета на 2020 год.

"Я поддерживаю коллегу из фракции "Голос", чтобы в пятницу было не только выступление в рамках часа вопросов к правительству госпожи Маркаровой, но и господина Пристайко. Потому что те вещи, которые происходят сегодня в заявлениях по внешней политике, они есть чрезвычайно тревожными и парламент имеет право услышать наши позиции в контексте мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию", – отметила Геращенко.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

prm.ua

Новости
"Как в Украине": Пристайко сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести местные выборы и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Министр отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО предусмотрено минскими соглашениями.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. По словам главы государства, выборы в ОРДЛО возможны только после полного отвода войск. Данный вопрос также будет обсуждаться на саммите в нормандском формате.

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Персоны
Ирина Геращенко Оксана Маркарова Вадим Пристайко
Теги
Партия "Европейская солидарность" Верховная Рада Украины
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