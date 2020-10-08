ЕС снял с Украины ответственность за войну на Донбассе, – Кравчук

Документ, принятый по результатам саммита Украина-ЕС показывает, что Европейский Союз в разрезе войны на Донбассе возлагает за нее ответственность не двух сторон, как раньше, а лишь России.

Об этом сказал первый президент Украины и глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук в комментарии "Радио Свобода". По его словам, ранее говорили о двусторонней ответственности за конфликт, а ныне – только ответственность РФ.

Кроме того, как отметил Кравчук, в документе говорится о тех вещах, которые раньше не упоминались в подобных документах, в частности, об экономическом развитии сотрудничества.

"Прочитал документ, принятый на встрече в Брюсселе, который называется "ЕС-Украина", и я там увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не писалось в таких документах. То есть, Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрит на Украину", – заявил Кравчук.

Среди положительных вещей он отметил позицию по Донбассу и экономическое направление сотрудничества.

"Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается – односторонняя ответственность. Это очень важно. Подтверждено с развитым толкованием такие вещи, как экономические связи, как безвиз, промышленный безвиз, подтверждено кибербезопасность. То есть вещи, которые раньше даже не ставились в подобных документах", – отметил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе 22 саммита Украина-ЕС в Брюсселе, который стал первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически с момента начала пандемии COVID-19.

Полный текст совместного заявления по итогам саммита можно прочитать здесь.