ЕС сделал заявление об обострении ситуации на Донбассе и российских "гумконвоях"

Европейский Союз выразил обеспокоенность нарушением режима прекращения огня и потерями среди украинских бойцов на Донбассе на прошлой неделе.

Как сообщает "Укринформ", об этом говорится в заявлении ЕС по агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 6 ноября.

"Эти три месяца относительного спокойствия в зоне конфликта с момента введения в действие режима прекращения огня имели существенное положительное влияние на жизнь гражданских лиц. Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований", – отмечается в заявлении.

В то же время в ЕС оценили сдержанность Украины в ответ на вооруженные провокации, а также ее стремление использовать Трехстороннюю контактную группу для деэскалации напряжения.

"Мы призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ с целью восстановления конструктивного обсуждения политических вопросов", – отметили в Евросоюзе.

Также в заявлении говорится о том, что так называемые "гуманитарные" конвои, которые РФ отправляет на неподконтрольную территорию Донбасса, являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Гуманитарная помощь должна предоставляться в соответствии с международным гуманитарным правом и гуманитарными принципами, через международный механизм и с координацией на международном уровне. Конвои, въезжающих в Украину без разрешения украинской власти – как, например, последний "гуманитарный" конвой, который пересек пункт пропуска "Донецк" 29 октября – является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнули в ЕС.

В свою очередь, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в своем выступлении напомнил российской стороне, что, согласно подписанному РФ Комплексу мер по выполнению Минского протокола, доставка гуманитарной помощи нуждающимся на Донбассе должна происходить на основе международного механизма.

"Иначе это остается грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и действующих норм международного права", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "перемирие" на Донбассе, во время которого продолжаются обстрелы, в октябре снова принесло потери, погибли трое военнослужащих в возрасте от 26 до 30 лет.