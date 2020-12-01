Решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны, – отчет ЕС по Украине
Украина продолжает реализовывать программу реформ, однако проблемы наблюдаются, в частности, в антикоррупционной сфере.
Об этом заявляется в ежегодном отчете Европейского Союза по реализации ассоциации между ЕС и Украиной. Документ был обнародован 1 декабря.
Организация указала на отмену Конституционным судом Украины ответственности за недостоверное декларирование. Как сказано в тексте, это поставило под сомнение достижения страны в борьбе с коррупцией.
Среди "положительных сдвигов", которые Украине удалось достичь несмотря на пандемию коронавируса, ЕС назвал земельные, банковские реформы. Также позитивные изменения заметили в цифровой секторе, сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией, "хотя необходимы дальнейшие усилия". К примеру, в отчете упоминаются первые вердикты Высшего антикоррупционного суда и улучшение сотрудничества между САП и НАБУ.
Количество обвинительных приговоров в отношении коррупционных расследований в ЕС назвали низким.
"Решение [КСУ] вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в частности из-за условий в пределах последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима", – сказано в документе.
Европейский Союз указал на необходимость серьезной судебной реформы. Также отмечается, что в Верховной Раде зарегистрированы несколько законодательных инициатив, направленных на восстановление антикоррупционного законодательства и реформирования КСУ, однако их еще не рассмотрели.
"Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ.
Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства права. Этого ждет украинский народ", – отметил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.
Добавим, отчет был обнародован накануне заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоится 8 декабря.
Как писал OBOZREVATEL:
27 октября Конституционный Суд признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Владимира Зеленского по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации (№4434).
В документе, поданным президентом, предусматривается наказание за ложь в декларации в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
30 ноября в Раде появился законопроект №4441 от группы народных депутатов. Этот документ не предлагает наказывать коррупционеров тюрьмой.