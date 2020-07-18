ЕС призвал Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку террористов

Россия должна использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме и прекратить разжигание конфликта на Донбассе.

Как сообщил Укринформ, об этом сказано в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма. Его обнародовали на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В Евросоюзе подчеркнули, что Минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования, обеспечивая соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Россия "как подписант Минских договоренностей" взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнения этих соглашений.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить эти обязательства путем конструктивных действий в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата", – сказано в заявлении.

Также России напомнили, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов, привязаны к полному выполнению ею Минских договоренностей. На этом фоне ЕС призвал Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", – отмечено в заявлении.

Комментируя переговоры в Минске, в ЕС, в частности, отметили, что ожидают продвижения по таким вопросам, как одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье, обновленный план разминирования и взаимном освобождении удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.

"В этом контексте мы приветствуем политическую волю и конструктивный подход Украины по урегулированию этого конфликта. Открытие остальных временно закрытых КППВ является чрезвычайно важным, и мы призываем к простым и адекватным процедурам пересечения, без лишних ограничений", – подчеркнули в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе напомнили России, что она подписала Минские соглашения, а значит должна нести ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и должна выполнять свои обязательства конструктивно, работая в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.