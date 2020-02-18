Европейский Союз призвал Россию немедленно использовать свое влияние на террористов и прекратить эскалацию ситуации на Донбассе.

Представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что военная эскалация в районе Золотого с применением запрещенного вооружения вызывает "крайнюю тревогу".

ЕС призвал Россию немедленно приструнить террористов на Донбассе

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу", – подчеркнул представитель ЕС.

По его словам, наступление идет вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не соблюдается.

Представитель ЕС добавил, что полная реализация Минских соглашений и мер, согласованных на Нормандском саммите в Париже, имеет "решающее значение".

Как сообщал OBOZREVATEL, США призвали призвали РФ придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений и Нормандского формата.

Напомним, что утром 18 февраля вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев. После 10:00 российские войска отступили.

По официальным данным, пока известно об одном погибшем и четырех раненых украинских бойцах. Потери террористов оказались большими: четверо погибших и шестеро раненых.

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