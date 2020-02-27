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27 февраля • обновлено в 23:18
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ЕС призвал Россию добиться от донбасских террористов "тишины"

1.1т
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Европейский Союз призвал Россию повлиять на поддерживаемые ею незаконные формирования на Донбассе, чтобы они прекратили огонь.

Об этом говорится в заявлении ЕС по поводу вооруженной эскалации в районе Золотого 18 февраля, которое было провозглашено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 27 февраля, передает "Укринформ".

ЕС призвал Россию добиться от донбасских террористов "тишины"

"Мы решительно осуждаем такую вооруженную эскалацию и попытки наступления, потому что они демонстрируют отсутствие приверженности к выполнению Минских договоренностей и мер, согласованных на нормандском саммите в декабре. Мы призываем Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить полное выполнение режима прекращения огня", – подчеркнули в ЕС.

Также отмечается, что незаконная аннексия Крыма и война на востоке Украины "остается кровоточащая раной на европейском континенте с большим количеством человеческих жертв, которое увеличивается еженедельно".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Бой под Золотым Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Европейский Союз Россия - страна-агрессор
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