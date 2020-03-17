"ЕС" предложила Зеленскому, Шмыгалю и Кличко альтернативу закрытию метро

Партия "Европейская солидарность" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с призывом пересмотреть решение о закрытии метрополитена.

Заявление партии появилась на сайте ее пресс-службы. Депутаты отметили, что поддерживают ряд превентивных мер власти по противодействию эпидемии короновируса, и голосовали за соответствующие законопроекты на внеочередной сессии Верховной Рады.

В то же время парламентарии отметили, что такие меры должны быть обдуманными, системными и сопровождаться четкими объяснениями этих действий.

"К сожалению, мы так и не получили от власти обоснование необходимости закрытия метро и осознанного ответа, какие последствия для инфраструктуры столицы и жизнедеятельности страны будет иметь этот шаг. Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии", – отметили депутаты.

Они напомнили, что в европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), придерживается дистанция между гражданами.

"Если в Киеве остановится метро, как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться до рабочих мест? Осознаем, что метрополитен – это большое скопление людей, но его закрытие приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и создаст еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а следовательно – новые риски распространения болезни", – сказано в сообщении.

Депутаты обратились к команде президента с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах.

"Партия еще раз заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве, привлечь наш профессиональный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса", – отметили депутаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.

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