"ЕС" предложила другим политсилам создать патриотическое большинство во Львовском облсовете

Партия "Европейская Солидарность" предложила другим политическим силам создать патриотическое большинство во Львовском областном совете.

Соответствующий Меморандум опубликовал на своей странице в сети Facebook народный депутат, председатель Львовской территориальной организации партии Олег Синютка. В частности, предложение объединиться получили партии "Самопоміч", "Свобода", "Голос", "Батьківщина", "Народний Рух України", "Українська Галицька Партія" создать большинство во Львовском областном совете.

"Убежден, что это конкретный пример реализации плана объединения украинских сил как на местном, так и на общегосударственном уровне", – подчеркнул Синютка.

"Местные выборы открыли перед Украиной шанс продолжить развитие государства, в условиях завершения реформы децентрализации, опираясь на лучший европейский опыт развития территориальных общин и продолжая последовательный вектор движения нашего государства, направленный на членство в Европейском Союзе и НАТО", – говорится в документе.

"Пришло время кардинальных изменений в подходах к политике и управлению государством и собственными общинами. А то, используем ли возможность построить новую Украину, зависит исключительно от нас. Мы, представители политических сил, которые получили свое представительство во Львовском областном совете, нацелены на реализацию шанса, представшего перед Украиной. Мы осознаем сложность вызовов, которые сегодня стоят перед государством и Львовщиной. Нас должна объединить общая программа их решения и мы сделаем все, чтобы оправдать надежды жителей Львовщины на позитивные изменения в области", – отмечает Меморандум.

Среди приоритетов – искоренение коррупции, меры борьбы с эпидемией коронавируса, максимальная поддержка сильных самоуправляющихся общин, восстановление экономики, которую обрушила слабая политика центральной власти, специальные программы социальной защиты, развитие туризма, спорта, качественное образование, строительство жилья для ветеранов АТО / ООС и семей погибших воинов, сотрудничество и развитие общества. А также поддержка проектов, направленных на сохранение культуры украинских Карпат, поддержка горных территорий.

"Мы открыты к сотрудничеству со всеми политическими силами и депутатами, которые разделяют провозглашенные нами принципы и программу деятельности и готовы принять участие в формировании стабильного большинства во Львовском областном совете", – отмечают в "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, также лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал новоизбранные власти Львова к сотрудничеству и пообещал поддержку.