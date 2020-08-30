"ЕС" потребовала отстранения Фокина из ТКГ из-за инициатив по Донбассу

Член ТКГ Витольд Фокин высказался о необходимости предоставить "особый статус" не отдельным районам, а всему Донбассу. Гордон

Партия "Европейская Солидарность" требует отстранения первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина. Его заявления о полной амнистии, проведении выборов в ОРДЛО и особом статусе для всего Донбасса угрожают существованию Украины как государства. Об этом говорится в официальном заявлении политсилы, опубликованном на сайте "ЕС".

"Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и "особом статусе" – это план демонтажа украинской государственности. Если в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят", – сказано в заявлении.

В политсиле отмечают: посягательства на территориальную целостность Украины недопустимы – от кого бы они ни исходили.

"Европейская Солидарность" отмечает, что Украина неделима. Любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов", – заявили в "ЕС".

Тем более удивительно, по мнению представителей политсилы, когда такие заявления ретранслируют те, кому по статусу следовало бы отстаивать национальные интересы.

"Позиция украинской делегации в ТКГ – этот вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывания ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. В который раз требуем от властей немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма", – подчеркнули в партии.

У Порошенко отметили: сейчас действующая власть обязана либо отстранить Фокина – либо признать, что полностью поддерживает его предложения, которые ретранслируют все требования Российской Федерации.

"Европейская Солидарность" требует немедленного отстранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ, иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса – это предложение Зеленского. И это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса", – завершили авторы обращения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко назвал выборы на оккупированном Донбассе "некомпетентностью или предательством" : по убеждению пятого президента и членов политической партии "Европейская Солидарность", лидером которой он является, до проведения выборов в ОРДЛО Украина должна вернуть себе контроль над российско-украинской границей.

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