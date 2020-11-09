"ЕС" потребовала от властей прекратить фальсификации при подведении итогов выборов

Партия "Европейская Солидарность" требует от украинской власти и лично президента Владимира Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов.

Соответствующее требование партийцы опубликовали на официальном сайте политсилы, отметив, что в соответствии с Избирательным кодексом, результаты выборов должны быть объявлены не позже 6 ноября. Но в большинстве регионов до сих пор продолжается подсчет.

"На самом деле затягивание объясняется желанием партии власти и ее сателлитов "дотянуть" свои провальные результаты.

Мы фиксировали и имеем информацию от своих членов УИК и ТИК о многочисленных фальсификациях и переписываниях протоколов в городах Львове и Тернополе. Там партия "Слуга народа" вообще не попала в горсоветы, но ее пытаются затянуть туда путем "дотягивания через подсчет"", – говорится в заявлении "ЕС".

Не лучше ситуация и в Киевской области, отметили в партии.

"Здесь нарушения зафиксированы в целом ряде ОТГ и не подведены итоги ни в областной совет, ни в один районный совет именно из-за желания "дотянуть результаты".

Мы имеем все протоколы с мокрыми печатями и обжалуем сфальсифицированные протоколы в судах.

Но уже можем констатировать: власть провалила экзамен на способность гарантировать основы демократии – честные выборы", – отметили в заявлении.

"Европейская Солидарность" поблагодарила членов комиссий, которые уже более 14 суток вынуждены работать практически круглосуточно, а также предупредила власть об опасности, на которую она подвергает тысячи людей в связи с коронавирусом из-за собственных аппетитов и неспособности провести выборы.

"Мы требуем немедленного объявления результатов и привлечения к ответственности виновных в фальсификациях", – отметили в "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская Солидарность" по итогам местных выборов 2020 года будет иметь наибольшее количество депутатов в городских советах областных центров. Кандидаты от "Европейской Солидарности" избраны председателями более чем в 100 ОТГ по всей Украине.