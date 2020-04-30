Уже прошло четыре года: ЕС потребовал от России снять запрет Меджлиса

Европейский Союз призвал выполнить решение Международного суда ООН и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Такое заявление сделали в ЕС 30 апреля во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ по поводу продолжающейся российской агрессии в Украине, передает "Укринформ".

rbc.ua

"Прошло уже четыре года с тех пор, как Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа. Мы призываем Российскую Федерацию выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 об отмене этого запрета", – сказано в нем.

Также ЕС заявил о недопустимости ограничения религиозной, культурной, государственной или частной жизни крымскотатарской общины.

Москву призвали обеспечить полный доступ к СММ ОБСЕ в Украине и Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале российские пропагандисты попытались скрыть факт нарушения прав крымских татар в Крыму, выставляя для телевизионной картинки девушек славянской внешности, переодетых в крымских татарок.

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