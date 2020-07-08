ЕС потребовал от России отпустить задержанных крымских татар

Задержания крымских татар в Крыму являются политически мотивированными, нарушают международные стандарты и права человека.

Как сообщило Интерфакс Украина, такое заявление сделал официальный представитель ЕС по внешней политике. Он призвал РФ прекратить давление на коренных жителей оккупированного полуострова.

В ЕС отметили, что 7 июля этого года семь человек, в основном крымских татар, были арестовали на Крымском полуострове за их предполагаемую политическую принадлежность.

"Европейский союз считает их задержание политически мотивированным и, поскольку оно было осуществлено в соответствии с российским законодательством российскими "властями" на территории Украины, то является незаконным в соответствии с международным правом. Европейский союз не признает применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополе и ожидает немедленного освобождения всех незаконно задержанных украинцев", – сказано в заявлении.

В ЕС также заявили, что ожидают "со стороны России прекращение давления на крымскотатарское сообщество".

"На полуострове должны быть гарантированы международные стандарты прав человека. По-прежнему имеет первостепенное значение полный, свободный и неограниченный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", – отмечено в заявлении.

В ЕС также заверили, что неуклонно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму 7 июля российские силовики провели обыски в домах у крымских татар. В результате было задержано семь человек.