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"ЕС" Порошенко призвала политические партии подписать Евроатлантическую хартию

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Чтобы дать отпор ползущему пророссийскому реваншу, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал патриотические силы объединиться вокруг Евроатлантической хартии.

Обращение пятого президента Украины опубликовано на официальной странице лидера "ЕС" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, а также не за Крымом", – сказал Порошенко.

"Главная цель реванша – остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины. Россия понимает, что вступление Украины в этих два союза – это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", – добавил он.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Именно поэтому пятый президент Украины призвал все патриотические силы присоединиться к Евроатлантической хартии.

"Европейская солидарность", наши дипломаты и юристы, разработали фундаментальный документ – Евроатлантическую хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем великой цели – мира и безопасности через членство в НАТО, благополучия – через вступление в ЕС", – отметил лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о том, что нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть русского реванша.

Он также напомнил, что перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовали позицию с президентом Украины.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Serov Oleg
Serov Oleg
хряк все не хочет признать,что адекватный народ украины ткнул его обрюзгшим рылом в навоз...все что-то пыжится...
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Serov Oleg, пшел,пес.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Порох будет клясться на верность Европе даже после тотального провала в ПАСЕ? Ну и дурак! Ему-то никто на верность не присягал, а ценность России для Европы неизмеримо выше, чем ценность самой нищей страны. Европа предаст вас еще не раз, дурачье вы наивное
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Mihailova Kristina, вся ваша ценность - это 2-е дырки в земле( нефть и газ). Все. В остальном вы страна 3-го мира. И даже этим вы не можете нормально воспользоваться . Учитесь у Эмиратов, где весь доход от добычи полезных ископаемых делится на ВСЕ население страны а не только на кооп. "озеро".
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