ЕС поменяет своего посла в Украине: что известно

Дипломат из Эстонии Матти Маасикас сменит Хьюга Мингарелли на посту посла Европейского Союза в Украине. Это произойдет уже осенью 2019 года.

Назначение нового посла является плановым и не связано с выборами в Украине и ЕС, пишет "Европейская правда". О новой будущей должности Маасикаса стало известно еще в начале июня, но дипломат не имеет права ничего комментировать до вступления на пост.

"Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и Киева", – сообщили анонимные источники издания.

Ныне будущий посол ЕС в Украине занимает должность замминистра иностранных дел Эстонии. С 2011 по 2016 возглавлял представительство своей страны в ЕС.

Матти Маасикас Европейская правда

Хьюг Мингарелли возглавлял представительство Евросоюза в Украине с 2016 года и стоял у истоков Соглашения об ассоциации между нашим государством и Евросоюзом.

Хьюг Мингарелли Facebook Eeropean Union in Ukraine

Как писал OBOZREVATEL, Мингарелли заявлял, что ЕС не может существовать без Украины, потому что они являются одним и тем же.

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