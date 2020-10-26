"ЕС" победила в 5 регионах и будет представлена во всех областных центрах, – Порошенко

Партия "Европейская Солидарность" победила в 5 регионах Украины и будет представлена в советах всех областных центров.

Об этом во время брифинга в Центральном штабе партии заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, сообщила пресс-служба политсилы. Он отметил, что по итогам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, "ЕС" лидирует на выборах во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и городе Киеве.

Согласно параллельному подсчету голосов, во Львовский областной совет "Европейская Солидарность" набирает 30,52%, в Тернопольский – 22,68%, в Ровенский – 18,58%, в Киевский – 19,61%.

В Киеве на выборах в городской совет "Европейская Солидарность" набирает по данным обработки 96,57% протоколов 20,29% голосов, и это первый результат по Киеву.

"Мы очень радуемся, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале кампании и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить уже в первом туре", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что "Европейская Солидарность" единственная политическая сила, которая будет представлена во всех областных центрах Украины, в том числе и в Краматорске.

"Слуги" Зеленского не имеют представительства в 3 областных центрах, ОПЗЖ по данным нашего подсчета голосов не преодолевает барьер в шести областных советах Украины. Партия Зеленского лидирует в 4 областях, ОПЗЖ лидирует в 3 областях и борется за 4-ю", – сообщил Петр Порошенко.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто четко и последовательно своим голосованием поддержал политическую силу, которая стоит на принципах европейской и евроатлантической интеграции, четко и последовательно внедряет реформы, реализует курс, заложенный в Конституции Украины относительно постоянного членства Украины в ЕС и НАТО", – отметил Петр Порошенко.

Порошенко также сообщил, что во Львове, Ровно и Сумах кандидаті на должность городского головы от "Европейской Солидарности" выходят во второй тур.

Пятый Президент отметил, что "Европейская Солидарность" будет проводить консультации с другими проевропейскими силами по совместной поддержке во втором туре демократических кандидатов.

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