"ЕС" перешла в оппозицию к партии "Украинская Стратегия Гройсмана" в Винницкой области

Фракция "Европейской солидарности" в Винницкой областной Раде, несмотря на собственные предвыборные лозунги и призывы к объединению, в первый же день работы сессии покинула зал и заявила о переходе в жесткую оппозицию к политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Об этом говорится в заявлении фракции, которую опубликовал "Прямой".

"Фракция политической партии "Европейская Солидарность" вынуждена перейти в оппозицию из-за фактического создания большинства в областном совете партиями "Украинская стратегия Гройсмана", "Слуга народа", "Батьківщина" и "За майбунє", первые шаги которой идут вразрез с идеологическими принципами и принципами "Европейской солидарности", – сказано в заявлении.

Напомним, по результатам местных выборов, проведенных 25 октября, "Украинская стратегия Гройсмана" сформировала крупнейшую фракцию в облсовете – 40 мандатов из 84. "Евросолидарность" имеет сейчас 11 мандатов. Исходя из этого, "Украинская стратегия Гройсмана" предложила своих представителей на должности председателя облсовета и его заместителей. В ходе тайного голосования представитель "УСГ" Вячеслав Соколов получил 68 голосов "за". Он и возглавил облсовет. Представителя "Евросолидарности" Андрея Гыжко поддержали только 10 депутатов.

Во фракции "Украинский стратегии Гройсмана" действия фракции "ЕС" не комментируют. Однако на своей странице в Facebook отметили, что "открыты к сотрудничеству со всеми проукраинскими демократическими силами, которые представлены в областном совете".

"Мы благодарим каждому жителю Винницкой области за поддержку и уверены, что оправдаем ваше доверие. Ведь для нас каждый житель Винниччины – важен!", – говорится в заявлении фракции "Украинский стратегии Гройсмана".