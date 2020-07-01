ЕС отказался признать голосование по "обнулению Путина" в Крыму

ЕС не признает "голосование" за изменения в Конституцию РФ в Крыму.

Европейский Союз не признает "голосование" за изменения в Конституцию Российской Федерации на оккупированных украинских территориях.

Об этом представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано сообщил информагентству "Интерфакс-Украина". По его словам, ЕС остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. По этой причине ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины”, – сказал политик.

Также, по его мнению, владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые временно не находятся под контролем украинского правительства, вопреки Минским соглашениям, не должны участвовать в голосованиях, организованных Российской Федерацией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, журналисты спросили у жителей Крыма, как они относятся к тому, что Владимир Путин будет править РФ дольше, чем Иосиф Сталин СССР.