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"ЕС" опережает "Голос" и борется за второе место с "Оппоплатформой"

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Политическая партия "Европейская солидарность" преодолевает 5%-ный барьер и проходит в Верховную Раду.

За нее готовы проголосовать 8,8% граждан, которые определились и пойдут на выборы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса SOCIS и Комитета избирателей Украины, обнародованные 21 июня на пресс-конференции.

"Европейская солидарность", первая десятка

"Европейская солидарность", первая десятка

Радио Свобода

Согласно результатам соцопроса, лидером гонки остается "Слуга народа" с рейтингом 47,6%, на втором месте – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,4%), на третьем – "Европейская солидарность" (8,8%) .

Шансы попасть в парламент также имеют ВО "Батьківщина" (8,7%) и партия "Голос" (6,8%). Другие политические силы, как свидетельствуют результаты исследования, не преодолевают проходного барьера.

"ЕС" опережает "Голос" и борется за второе место с "Оппоплатформой"

SOCIS и Комитет избирателей Украины

Новости
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Социологический опрос проводился 14-19 июня 2019 года методом стандартизированного интервью face-to-face. Было опрошено две тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает +/- 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что главными оппонентами "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду являются политические партии и силы, ориентированные и поддерживаемые Россией. Это – партии Бойко-Медведчука и Мураева-Вилкула.

Кроме того, лидер "ЕС" прокомментировал решение КСУ признать указ президента Владимира Зеленского о роспуске ВР конституционным. Порошенко выразил готовность к выборам.

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Персона
Петр Порошенко
Теги
Партия "Европейская солидарность"Партия Вакарчука "Голос"
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