"ЕС" обжаловала отказ в регистрации кандидатов в Кременчуге: под судом собралась акция протеста

В Окружном административном суде города Полтава рассматривали обжалование отказа территориальной избирательной комиссии в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга. У здания суда прошла многолюдная акция протеста. Участники акции призвали суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов. Об этом сообщает сайт политсилы.

Кандидат на должность городского головы Полтавы от "Европейской Солидарности" Андрей Карпов "Полтава" призвал власть прекратить избирательные манипуляции.

Андрей Карпов. eurosolidarity.org

"Сейчас в Украине происходят позорные вещи. Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии "Европейская Солидарность". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не удается нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность кременчужанам сделать свой выбор", – призвал Карпов.

На Полтавщине протестовали против недопуска "ЕС" к участию в выборах в Кременчуге eurosolidarity.org

По мнению Карпова, подобные методы предвыборной борьбы очень напоминают домайдановские времена.

"То, что произошло сейчас на Полтавщине, бросает нас во времена Януковича и до него, когда можно было ради ограничения политических свобод и демократии просто снимать партии с выборов. Сейчас мы – и политическая партия, которая наращивает поддержку людей. Очевидно, что когда мы придем к власти, то сделаем так, чтобы никогда реванш был невозможен. Поэтому важно защититься от реванша сейчас", – отметил народный депутат из фракции" Европейская Солидарность "Николай Княжицкий.

Участники акции напомнили: подобные методы политической борьбы с оппонентами использовались во времена Януковича eurosolidarity.org

Кандидат на должность мэра Кременчуга от "Европейской Солидарности" Сергей Ярош выразил надежду, что суд отменит незаконное решение ТИК и никакие манипуляции в интересах отдельных политических сил не состоятся.

В акции принял участие кандидат на должность мэра Кременчуга от "Европейской Солидарности" Сергей Ярош eurosolidarity.org

"Так случилось, что фиолетовая власть Кременчуга, пользуясь всякой грязью и ложью, – она хочет, чтобы та ситуация, которая сложилась в городе, оставалась такой же. Мы же хотим перемен. Мы понимаем, что ТИК находится под влиянием этой фиолетовой команды. Я уверен, что правда на нашей стороне. Заангажированное решение ТИК обязательно будет отменено. Победа будет за нами. И команда "Европейской Солидарности" будет работать на благо города и кременчужан", – подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно социологическим опросам рейтинг "Европейской Солидарности" продолжает расти. При этом правящая партия "Слуга народа" и дальше теряет поддержку избирателей.