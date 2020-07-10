ЕС обратился к России из-за агрессии в Украине и невыполнения "Минска"

В Евросоюзе напомнили России, что она подписала Минские соглашения, а значит должна нести ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и должна выполнять свои обязательства конструктивно, работая в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

Соответствующее заявление ЕС было обнародовано во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает "Укринформ". В Евросоюзе также напомнили России, что продление экономических санкций было напрямую привязано к выполнению Минских договоренностей.

Кроме этого, в ЕС заявили, что не поддерживают аннексию Крыма, голосование за поправки в Конституцию РФ на территории полуострова, и участие в голосовании жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность по этому поводу, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Уважение к этим принципам и обязательствам должно быть восстановлено. Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями", – в очередной раз напомнили в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, США введут самые тяжелые санкции против России в случае ее вторжения на юг Украины