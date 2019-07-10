ЕС обратился к Раде из-за работы ВАКС: что известно

Представительство Европейского Союза в Украине призывает Верховную Раду принять законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter. Дипломаты отметили, что для борьбы с коррупцией крайне важно, чтобы ВАКС мог сосредоточиться только на делах, которые расследует НАБУ, но не был перегружен тысячами других дел.

"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Иллюстрация Zaxid Media

Ми закликаємо депутатів найефективніше використати останню пленарну сесію і прийняти ключовий законопроект №10426 щодо роз'яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 10 июля 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL:

Законопроект об Антикоррупционном суде Верховная Рада Украины приняла в июне 2018 года.

Всего в нем будет работать 130 человек. Их зарплатный фонд составит более 4 млн грн.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает 5 сентября.

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