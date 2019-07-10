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ЕС обратился к Раде из-за работы ВАКС: что известно

1.4т Читать материал на украинском

Представительство Европейского Союза в Украине призывает Верховную Раду принять законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter. Дипломаты отметили, что для борьбы с коррупцией крайне важно, чтобы ВАКС мог сосредоточиться только на делах, которые расследует НАБУ, но не был перегружен тысячами других дел.

"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

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Место
Украина
Тег
Высший антикоррупционный суд
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