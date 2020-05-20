"ЕС" назвала "пленки Порошенко и Байдена" российской провокацией

"Пленки" о якобы давлении экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют под собой никакого основания, но в них заинтересована Россия.

Более того, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию. Такое заявление сделали в партии "Европейская солидарность", сообщает "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В политической силе убеждены, что указанные "пленки" – это российская провокация, которая не имеет ничего общего с реальностью. Ее главная цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны США.

Байден и Порошенко "Зеркало недели"

Напомним, 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы датированы 2015-2016 годами.