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ЕС назначил нового посла в Украине: что известно

1.8т Читать материал на украинском

Эстонский дипломат Матти Маасикас назначен главой представительства Европейский Союз в Украине.

"Матти Маасикас назначен главой представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - сказано в сообщении Европейской службы внешних дел.

Маасикас сменит на этом посту француза Хьюга Мингарелли, который возглавил представительство ЕС в Киеве в 2016 году в рамках плановой ротации.

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С 2011 по 2016 год Маасикас возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, но затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Матти Маасикас

Матти Маасикас

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Хьюг Мингарелли заявил, что Европейский союз не может существовать без Украины. По его словам, "не может быть безопасной Европы без безопасной Украины".

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Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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