"ЕС" нарастила поддержку на Николаевщине – результаты параллельного подсчета

Результаты параллельного подсчета голосов уже показали увеличение поддержки партии на Николаевщине, поскольку по сравнению с прошлогодними парламентскими выборами, за "Европейскую Солидарность" на этих местных выборах отдали свои голоса вдвое больше избирателей.

Как сообщила пресс-служба политсилы, по предварительным подсчетам, на выборах в Николаевской областной совет партия получает 10,4% голосов, а в некоторых общинах на Николаевщине результат еще лучше:

Баштанский городской совет – 19,3%

Вознесенский городской совет – 14%

Врадиевский поселковый совет – 14,4%

Очаковский городской совет – 10,4%

Первомайский городской совет – 17,1%

Южноукраинский городской совет – 15,37%

В то же время в Баштанском горсовете команда кандидатов от "Европейской Солидарности" обошла по результатам "ОПЗЖ", которые занимают лидирующие позиции в области. Также показательна победа команды "Европейской Солидарности" в Первомайский горсовет, которая получила большую поддержку, чем партия "Слуга народа".

Председатель Николаевской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Михаил Талпа отметил, что первые полученные результаты на местных выборах показательные по многим ключевым пунктам.

"Во-первых, люди за год поняли провальность политики новой власти – вместо системной работы мы получили критическую ситуацию по многим направлениям развития государства. Во-вторых, люди все же различают отличие местных выборов, поэтому поддержали реформу децентрализации, основанную именно нашей командой, которая дала много преимуществ для дальнейшего развития общин", – подчеркнул Михаил Талпа.

В то же время, как отметили в партии, высокий процент, полученный "ОПЗЖ" на Николаевщине ставит новую задачу перед командой в областном совете – не допустить изменения проукраинского курса развития области и проявления любой идей федерализации.

"Я благодарю каждого, кто в день голосования отдал свой голос за нас и тем, кто сегодня продолжает защищать полученные результаты партии в селах, поселках и городах области – наблюдатели, члены УИК, ТИК и сами кандидаты. С такой поддержкой мы точно победим", – убежден Талпа.

Сейчас продолжается параллельный подсчет результатов выборов в Николаевский городской совет. По предварительным данным, "ЕС" получает 6,95% голосов избирателей. Однако, на многих избирательных участках города будет осуществляться пересчет голосов за обнаружения многочисленных фактов нарушения – 28 октября Центральная территориальная избирательная комиссия Николаева перечислять бюллетени на 16 УИК.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "ЕС" одержала уверенную победу на выборах в Ривненский областной совет, городской совет Ривне, а кандидат от политсилы Александр Третьяк выходит во второй тур выборов городского головы.