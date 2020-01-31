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31 января • обновлено в 15:06
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"ЕС накажет Украину": экс-нардеп заявил об угрозе для безвиза

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Европейский Союз может запустить процедуру лишения Украины безвизового режима в случае принятия Верховной Радой закона о борьбе с дезинформацией.

Об этом заявил в эфире ObozTV депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Борислав Береза, комментируя резонансный законопроект министра культуры Владимира Бородянского.

"Тот закон, который мы видим сейчас – это позор. Это 100% попытка взять под контроль СМИ, введение цензуры, попытка загнать журналистов в какие-то союзы", – подчеркнул политик.

"Власть очень болезненно воспринимает критику. Прошлая власть тоже так воспринимала, но она не пыталась такого сделать. Когда она стала пытаться, Европа им сказала – не надо. А сейчас Европа сказала – если будете такое принимать, будет очень больно. И напомнила кулуарно, что есть безвиз", – отметил Береза.

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По его словам, потеря безвиза станет катастрофой как для власти, так и для Украины.

"Я понимаю, что они потом будут рассказывать, что безвиз нам не нужен, что он плохой. Но такая опасность есть. У нас сразу не заберут безвиз. Сначала предупредят, потом еще раз. Но когда увидят, что ничего не меняется... Европа умеет наказывать, когда хочет. Наказывает она слабых, а Украина на 100% не самое могучее государство в мире", – заявил экс-депутат.

"Закон будут пытаться протянуть для того, чтобы взять под контроль СМИ и уменьшить критику в сторону некомпетентной власти. Если хватит голосов, значит нет мозгов. Если нет мозгов, что делать?" – добавил он.

"ЕС накажет Украину": экс-нардеп заявил об угрозе для безвиза

strana.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму на срок до семи лет и штрафовать до 9,4 млн грн. Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации. В организации отметили, что борьба с дезинформацией не должна проходить за счет вмешательства государства в деятельность СМИ и организацию журналистской деятельности.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на OBOZREVATEL.

Темы
Безвизовый режим с ЕС Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Борислав Береза
Место
Украина
Теги
цензура Европейский Союз СМИ
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Борислава права ! СМИ должны быть безконтрольны и демократичны - кто как хочет, так и ДР ..чет ! Что в голове, то и на языке , т.е. - в ИНЕТЕ и ТВ. В принципе ничего страшного и не сучится - надо только расширить психиатрическую помощь населению и опубликовать РЕЕСТР - так можно и авторов вычислять ! Главное что бы поменьше ОНАНИМОВ ,,,, а то всякие Анти-коларады, Боси и Клементусы орут ! Пусть говорят под своим именем !
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули даже не понимают, что отмена безвиза стала бы не наказанием, а спасением их нищей, вымирающей страны
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мирение Донбасса с Украиной невозможно по одной причине - тогда всех украинских президентов, керманычей, политиков, героев АТО, волонтеров, журналистов надо будет посадить надолго... они не согласятся... поэтому путь Донбасса только в Россию...
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