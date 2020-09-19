ЕС может приостановить безвиз для Украины, виновной будет власть, – Клипуш-Цинцадзе

Если украинская власть не будет выполнять своих обязательств в части антикоррупционной политики, Европейский Союз может запустить процедуру по приостановлению безвиза для Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Клипуш-Цинцадзе, комментируя соответствующее заявление западных политиков из-за проблемной процедуры отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Монобольшинство вместе с другими партиями нарушило все принципы, прописанные в законе о формировании комиссии. О том, какие люди и с какими качествами и умениями должны избираться. Если Украина будет нарушать свои обязательства, ЕС может запустить процедуру по приостановлению безвиза. Дальше уже будет приниматься решение, когда и как это сделать", – заверила политик.

По ее словам, если кто-то во власти хочет делать вид, что ничего не происходит и они все с нимбами на голове, то так не получится.

"Власти нужно исключить принятие решений их монобольшинством в парламенте, которое бы подрывало доверие к стране и давало повод нашим международным партнерам говорить об угрозе безвиза, прекращение финансовой помощи и реформ в Украине. И говорить теперь, что это чья-то пиар-кампания, то не думаю, что посольство США или представительство ЕС, руководствуются любой политической силой в Украине", – подытожила Клипуш- Цинцадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Украины.