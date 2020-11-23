"ЕС" и "Слуга народа" почти сравнялись на местных выборах – "Рейтинг"

Согласно агрегированному рейтингу партий на местных выборах, партия "Европейская солидарность" почти сравнялась с партией "Слуга народа", которая стремительно теряет электоральную поддержку.

Как свидетельствует исследование Социологической группы Рейтинг, "Слуга народа" по итогам местной кампании имеет агрегированный результат 14,5%, "Европейская Солидарность" – 13,7%.

По сравнению с выборами в парламент в 2019 году, "Слуга народа" уменьшила свою поддержку в три раза (с 43,16% до 14,5%), "Европейская солидарность" выросла с 8,1% до 13,7%.

Третье место по агрегированному рейтингу занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" с результатом 12,5%. Партия "Батьківщина" занимает пятое место с результатом 8,5%, уступив партии "За майбутнє", которая имеет 8,6%.

Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.

"Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальная партия Ляшко – 2,4%, партию "Сила и честь" – 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" – 2, 0%, партию "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партию Шария – 1,4%, "Победа Пальчевского" – 0,8%.

Агрегированный рейтинг партий на местных выборах – это сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве – в городской совет, в Донецкой и Луганской областях – в районные советы.