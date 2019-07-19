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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"ЕС": антикоррупционные органы не должны принимать участия в грязных политических играх

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Партия "Европейская солидарность" заявила, что в последний день перед внеочередными выборами в Верховную Раду Украины наблюдает за "срежиссированным спектаклем, который имеет цель дискредитировать политическую силу и ее лидера".

"Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят в пятницу, 19 июля, не имеют никакого отношения ни к "Европейской солидарности", ни к Петру Порошенко", - сообщила пресс-служба политсилы и добавила, что это происходит в присутствии "телекамер, которые, очевидно, нужны для организации политической "картинки".

"Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место ведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации", – заявила "ЕС".

Европейская солидарность

Европейская солидарность

Пресс-служба "ЕС"

Политсила добавила, что, когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это "исключительно грязная политическая технология", направленная против "Европейской солидарности". И цель этого – остановить движение Украины в ЕС и НАТО, отметила партия.

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"Подчеркиваем, мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте и законы о которых были подписаны Петром Порошенко. Их деятельность должна быть эффективной и происходить вне политического влияния. Антикоррупционные органы, очевидно, не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям", – объяснила "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила, что киберполиция грубо вмешивается в избирательный процесс.

У Порошенко резко ответили премьер-министру Владимиру Гройсману на его заявление о грязной политтехнологической игре.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Сало Уронил
Сало Уронил
у хряка все политическая игра.в Европарламенте, где его не пустили в зал заседаний. есть фото где хряк в загоне.позирует и машет.(где-то часов 5 вниз)
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