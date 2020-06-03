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3 июня • обновлено в 17:33
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Ермака уличили в подставе Зеленского с назначением главы Печерской РГА

2.6т
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Народный депутат партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что президент Владимир Зеленский назначил Наталию Кондрашову главой Печерской районной госадминистрации вопреки закону. А подставил его якобы глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По убеждению Лероса, Ермак сделал это "преследуя личные мотивы".

Нардеп уточнил, что распоряжение Зеленского о назначении Кондрашовой было подписано 18 мая. Вместе с тем, он опубликовал фотографию ответа Кабмина на его запрос, в котором говорится, что еще 8 мая глава КГГА Виталий Кличко отозвал представление на Кондрашову. На этом основании 13 мая правительство отменило представление кандидатуры Кондрашовой президенту и 15 мая отправило письмо об этом Ермаку.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Коллаж

Лерос направил Зеленскому заявление, в котором требует отменить назначение Кондрашовой, провести служебное расследование о нарушении процедуры при ее назначении и рассмотреть вопрос об увольнении Ермака с должности руководителя ОП.

Вместе с тем, как говорится в Telegram-канале "ЕрмакOFF", еще за три дня до назначения Кондрашовой Ермак знал, что по закону назначать ее нельзя. Но почему-то не убрал этот указ из папки на подпись, тем самым подставив президента Как утверждают авторы, еще предстоит выяснить, уведомил ли Ермак Зеленского о том, что подписывать данное распоряжение является нарушением закона.

"Или же, преследуя личные мотивы, он подвел президента Украины под нарушение норм Конституции, закона о столице и о местных госадминистрациях", – сказано в канале.

Ермака уличили в подставе Зеленского с назначением главы Печерской РГА

Geo Leros/Facebook

Ермака уличили в подставе Зеленского с назначением главы Печерской РГА

Geo Leros/Facebook

Ермака уличили в подставе Зеленского с назначением главы Печерской РГА

Geo Leros/Facebook

Ермака уличили в подставе Зеленского с назначением главы Печерской РГА

Geo Leros/Facebook

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал вокруг брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса – это "пустое" дело.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
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