Ермак заявил о своей решающей роли в окончании войны на Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что его роль может стать особенной в вопросе окончания войны на Донбассе.

Кроме того, он убежден, что такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский. Своими мыслями по этому поводу глава ОПУ поделился в интервью "Бабелю".

В частности, журналист напомнил Ермаку, что Зеленский ранее заявил о том, что стране нужен другой человек, если ему не удастся завершить войну. Продолжая тему, интервьюер спросил, является ли Ермак тем менеджером, который должен закончить войну?

"Наверное, я человек, который, по мнению президента, сыграет большую роль в этом вопросе. Я дорожу этим доверием и возложенной миссией", – ответил глава ОПУ.

На уточняющий вопрос, что может быть маркером того, что Россия готова идти на уступки, он сказал, что таким маркером может стать подписание любого документа, который прекратит войну.

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