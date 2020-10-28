Ермак заявил о своей решающей роли в окончании войны в Донбассе
Глава ОПУ считает, что такую миссию на него возложил Зеленский
Также он рассказал о сигнале, который покажет, что Россия готова на уступки
Напомним, Ермак лоббировал назначение в ТКГ Фокина, который отметился заявлением об отсутствии доказательств войны между Россией и Украиной
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что его роль может стать особенной в вопросе окончания войны на Донбассе.
Кроме того, он убежден, что такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский. Своими мыслями по этому поводу глава ОПУ поделился в интервью "Бабелю".
В частности, журналист напомнил Ермаку, что Зеленский ранее заявил о том, что стране нужен другой человек, если ему не удастся завершить войну. Продолжая тему, интервьюер спросил, является ли Ермак тем менеджером, который должен закончить войну?
"Наверное, я человек, который, по мнению президента, сыграет большую роль в этом вопросе. Я дорожу этим доверием и возложенной миссией", – ответил глава ОПУ.
На уточняющий вопрос, что может быть маркером того, что Россия готова идти на уступки, он сказал, что таким маркером может стать подписание любого документа, который прекратит войну.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в марте Ермак пытался оправдать подписание участниками ТКГ в Минске договоренностей о создании органа, которым бы фиксировалась субъектность ОРДЛО.
В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значилась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Глава ОПУ подтвердил подписание документа о необходимости создания консультативного совета, в который должны были войти представители ОРДЛО.
Он уверял, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий и речи о признании террористических "Л/ДНР" нет.
Впрочем на самом деле в документе о создании консультативного органа предполагалось, что участников от "Л/ДНР" имели бы право избирать именно представители той стороны.