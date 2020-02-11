Ермак заявил о сговорчивости нового "куратора" Путина на Донбассе

Нынешний куратор "Л/ДНР" (официально – замглавы администрации Владимира Путина) Дмитрий Козак намного больше сговорчив, чем его предшественник – Владислав Сурков.

Об этом в эфире телеканале "Украина 24" заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак.По его словам, контруктивный диалог именно с Козаком сделал возможным обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернулись украинские моряки (чтобы посмотреть видео, поскролльте до конца страницы).

Андрей Ермак ТСН

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", – сказал Ермак.

При этом помощник Зеленского обратил внимание на то, что указа об увольнении Суркова с должности помощника президента РФ так пока и не видел.

В то же время Ермак заверил, что глава украинского государства искренне желает завершить конфликт на Донбассе и делает для этого все необходимое.

"Я верю в то, и убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и я убежден в том, что наша страна сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях – и в "нормандском формате", и в Минске", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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