Ермак заявил о сговорчивости нового "куратора" Путина на Донбассе

Нынешний куратор "Л/ДНР" (официально – замглавы администрации Владимира Путина) Дмитрий Козак намного больше сговорчив, чем его предшественник – Владислав Сурков.
Об этом в эфире телеканале "Украина 24" заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак.По его словам, контруктивный диалог именно с Козаком сделал возможным обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернулись украинские моряки (чтобы посмотреть видео, поскролльте до конца страницы).
Андрей Ермак
ТСН
"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", – сказал Ермак.
При этом помощник Зеленского обратил внимание на то, что указа об увольнении Суркова с должности помощника президента РФ так пока и не видел.
В то же время Ермак заверил, что глава украинского государства искренне желает завершить конфликт на Донбассе и делает для этого все необходимое.
"Я верю в то, и убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и я убежден в том, что наша страна сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях – и в "нормандском формате", и в Минске", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении".
Предполагается, что бурная деятельность Владислава Суркова, который покинул пост помощника главы РФ, по дестабилизации ситуации в Украине остановилась после победы Владимира Зеленскогона президентских выборах.
Стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков, который недавно покинул государственную службу, когда-то пришел к власти благодаря событиям в Украине.
Военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин считает, что после президентских и парламентских выборов в Украине президент России Владимир Путин, осознав провал Кремля, изменил тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова.
По мнению журналиста и блогера Дениса Казанского, после отставки помощника главы РФ Владислава Суркова никто не будет добиваться независимости террористических "Л/ДНР".
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