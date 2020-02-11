Главная Новости
11 февраля • обновлено в 07:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ермак заявил о сговорчивости нового "куратора" Путина на Донбассе

5.2т
Читать материал на украинском

Нынешний куратор "Л/ДНР" (официально – замглавы администрации Владимира Путина) Дмитрий Козак намного больше сговорчив, чем его предшественник – Владислав Сурков.

Об этом в эфире телеканале "Украина 24" заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак.По его словам, контруктивный диалог именно с Козаком сделал возможным обмен удерживаемыми лицами, в ходе которого в Украину вернулись украинские моряки (чтобы посмотреть видео, поскролльте до конца страницы).

Новости
"Истерика и конвульсии": Сурков открыто встретился с главарем "ДНР". Фотофакт

Андрей Ермак

Андрей Ермак

ТСН

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло", – сказал Ермак.

При этом помощник Зеленского обратил внимание на то, что указа об увольнении Суркова с должности помощника президента РФ так пока и не видел.

Новости
Сурков подал в отставку: что изменится для Украины

В то же время Ермак заверил, что глава украинского государства искренне желает завершить конфликт на Донбассе и делает для этого все необходимое.

"Я верю в то, и убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и я убежден в том, что наша страна сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях – и в "нормандском формате", и в Минске", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Владислав Сурков Дмитрий Козак Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
49
20
Смешно
2
Интересно
7
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kozak Ladya
Kozak Ladya
Украинци будут жёстко против что-то начинать или заканчивать исключительно на условиях восточного "мышебратьев". Многолетний опыт такого общения не внушает доверия к мокселянам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Chupat Sergey
Chupat Sergey
разве от куратора что то зависит. просто дурит, играет в покладистого
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Гусаров Жора
Гусаров Жора
слава свмидо украЫни мЫлой .слава пырызыдэнтам украЫны мЫлой ..Славанации смэрть ворогам .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги