Ермак заявил о прогрессе в обмене пленными и новом уровне переговоров с Россией

Представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ ко всей неподконтрольной Украине территории Донбасса до конца сентября. Это может ускорить процесс обмена пленными.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочей поездки в Одессу, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, такая договоренность была достигнута на встрече советников "Нормандской четверки" в Берлине 11 сентября.

"Была также достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возвращения наших граждан", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что на встрече советников глав "Нормандской четверки" участвовали спецпредставитель председателя ОБСЕ, координатор Трехсторонней контактной группы Хайди Грау и глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик, что, по его словам, означает выход взаимодействия и работы двух форматов на более высокий уровень.

"Во время этой встречи, это было впервые за несколько последних лет, присутствовали посол Грау и посол Чевик, которые руководят сегодня процессом в Минске. Это означает, что взаимодействие и скоординированная работа двух форматов вышли еще на более высокий уровень, и мы ожидаем конкретных результатов этого уже на ближайшей неделе, 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ", – сказал Ермак.

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