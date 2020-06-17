Ермак заявил о "грандиозных планах" Зеленского и втором сроке президентства

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о выдвижении своей кандидатуры на второй срок, исходя из мнения украинцев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Lb.ua заявил, что у главы государства очень много планов. Не хватит и четырех сроков.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы..." – сказал Ермак.

При этом глава ОП подчеркнул, что для Зеленского “в первую очередь важно мнение людей”.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.