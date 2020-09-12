Ермак заявил, что в Украине мир на Донбассе нужен не всем

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что внутри страны не всем нужен мир на Донбассе.

Главным итогом переговоров советников лидеров нормандской четверки Ермак назвал поддержку прекращения огня всеми сторонами, передает Укринформ.

Глава ОП признал, что режим тишины пытались сорвать, но заверил, что он будет продолжаться несмотря на подобные попытки.

"[Режим прекращения огня] не устраивает не только наших врагов, но и врагов, противодействующих этому внутри страны – не всем нужен мир", – заявил Ермак.

Он добавил, что "это самый долгий срок прекращения огня, существующий на протяжении всей войны".

Кроме того, Ермак заявил, что представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ ко всей неподконтрольной Украине территории Донбасса до конца сентября. Это может ускорить процесс обмена пленными.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский отметил, что на "нормандских" переговорах политических советников глав Украины, РФ, Франции и Германии удалось обсудить не все вопросы, но главным итогом стало продление режима тишины на Донбассе.