Ермак замкнул на себе потоки "скруток" в налоговой, – Лерос

Тимур Григоренко Политика 22:59, 16.06.2020 Обновлено: 23:18, 16.06.2020

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может быть причастен к незаконной деятельности, на которой погорел первый замначальника ГУ Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко.

Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос, комментируя скандал с взяткой в 6 млн долларов.

"Я делал обращение в НАБУ с просьбой допросить трех людей, с которыми Ермак контактировал с просьбой сохранить его (Ильяшенко – Ред.) на должности замом. Учитывая натуру Ильяшенко, и посмотрев его историю работы в налоговой, то это человек, который начинает работать под любую систему. Именно что касается "скруток" и других (коррупционных – Ред.) моментов. Поэтому я не удивлен, что Ермак замкнул на себе все эти потоки и конкретного человека, который был архитектором этих "скруток", – сообщил Лерос.

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