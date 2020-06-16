Ермак замкнул на себе потоки "скруток" в налоговой, – Лерос
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может быть причастен к незаконной деятельности, на которой погорел первый замначальника ГУ Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко.
Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос, комментируя скандал с взяткой в 6 млн долларов.
"Я делал обращение в НАБУ с просьбой допросить трех людей, с которыми Ермак контактировал с просьбой сохранить его (Ильяшенко – Ред.) на должности замом. Учитывая натуру Ильяшенко, и посмотрев его историю работы в налоговой, то это человек, который начинает работать под любую систему. Именно что касается "скруток" и других (коррупционных – Ред.) моментов. Поэтому я не удивлен, что Ермак замкнул на себе все эти потоки и конкретного человека, который был архитектором этих "скруток", – сообщил Лерос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.
По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.
В НАБУ и САП заявили, что к закрытию дела против Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора.
Офис генпрокурора начал служебное расследование в отношении своего сотрудника.
Задержанного при передаче взятки в $6 млн первого замначальника ГУ Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко отстранили от исполнения обязанностей.