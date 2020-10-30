Ермак заговорил о скорой встрече в "нормандском формате"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 октября встретился с послами стран "Большой семерки" и рассказал им о процессе подготовки к очередному "нормандскому саммиту".
Как сообщила пресс-служба ОПУ, Ермак отметил, что сейчас идет активный диалог на уровне советников "нормандской четверки".
По его словам, это происходит в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров "нормандского формата".
Кроме того, руководитель Офиса президента призвал послов стран G7 и правительства их стран поддержать Украину в защите позиций и призвать все стороны соблюдать режим тишины.
Ермак акцентировал внимание на том, что вопрос достижения мира на Донбассе, который и будет обсуждаться на "нормандском саммите", является приоритетным для власти и лично для главы государства Владимира Зеленского.
Также руководитель ОПУ рассказал партнерам Украины о срыве 100-дневного перемирия на Донбассе российскими оккупантами, что привело к гибели двух украинских воинов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что все результаты, которых удалось достичь в урегулировании конфликта на востоке Украины, были получены благодаря "нормандскому формату" переговоров, где присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Поэтому, по мнению министра, эти переговоры не исчерпали себя.
В свою очередь вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что срок в один год для завершения войны на Донбассе, который себе поставил президент Украины Владимир Зеленский, истекает 9 декабря – в годовщину саммита "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря 2019 года.