Ермак заговорил о скорой встрече в "нормандском формате"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 октября встретился с послами стран "Большой семерки" и рассказал им о процессе подготовки к очередному "нормандскому саммиту".

Как сообщила пресс-служба ОПУ, Ермак отметил, что сейчас идет активный диалог на уровне советников "нормандской четверки".

По его словам, это происходит в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров "нормандского формата".

Кроме того, руководитель Офиса президента призвал послов стран G7 и правительства их стран поддержать Украину в защите позиций и призвать все стороны соблюдать режим тишины.

Ермак акцентировал внимание на том, что вопрос достижения мира на Донбассе, который и будет обсуждаться на "нормандском саммите", является приоритетным для власти и лично для главы государства Владимира Зеленского.

Также руководитель ОПУ рассказал партнерам Украины о срыве 100-дневного перемирия на Донбассе российскими оккупантами, что привело к гибели двух украинских воинов.

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