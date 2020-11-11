Ермак задумал отправить в отставку Венедиктову, – Бутусов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы ведет переговоры в Верховной Раде переговоры за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал журналист Юрий Бутусов. По его словам, несмотря на то, что на время коронавируса этот процесс был немного приостановлен, очевидно, после выздоровления руководитель ОПУ приложит все усилия, чтобы вынести вопрос на голосование в зал парламента.

"Вероятность увольнения Венедиктовой по инициативе Банковой, конечно, высокая. Ермак не действует без поддержки, так что "слуги" дадут много голосов. А добрать среди депутатских групп и фракций недостающее тоже можно без проблем – это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела, под такое всегда найдутся желающие", – написал он.

Журналист заявил, что цель главы ОП – "прибрать к рукам и должность генпрокурора. Он отметил, мол, кто будет выдвинут в новые генпрокуроры – пока не озвучивается, но от какой группы влияния будет кандидат уже ясно.

"Ермак потерпел поражение, попытавшись быстро назначить своего прокурора САП и уволить директора НАБУ, а сейчас он якобы рассчитывает получить контроль за антикоррупционными органами, а также за деятельностью МВД, получив в свои руки ГПУ", – предположил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство респондентов выразили недоверие ко всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике Центра Разумкова. Согласно результатам, меньше всего украинцы доверяют главе Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.