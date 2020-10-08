Ермак задумал большое переформатирование "Слуги народа", фракция против – СМИ

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак хочет переформатировать фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде.

Как пишет "Украинская правда", при отсутствии организации и контроля монобольшинство начало жить своей отдельной жизнью.

"И когда Банковая хочет что-то провести через Раду, то ей легче часом договориться с другими фракциями, а не со своими депутатами. Как случилось, например, когда Верховная Рада утверждала комиссию по отбору нового председателя САП. "Слуга народа" дала только 172 голоса. Если бы не голоса групп "За майбутнє" и "Довіра", голосование было бы провалено", – говорится в статье.

По данным источников издания, вместо того, чтобы систематизировать работу и выслушать депутатов, Офис президента задумал большое переформатирование внутри фракции "СН".

"Там сейчас 14 заместителей руководителя фракции. Может случиться, что их станет больше. В чем проблема? Прошел год – кто-то из депутатов нашел себя в комитетах, кто стал спикером и ходит на телевидение. Ермак считает, что каждый человек во фракции должен быть в чем-то задействован и чувствовать себя нужным. Поэтому реформации или перестановки будут происходить", – рассказал источник из ближайшего окружения главы ОП.

В частных беседах депутаты жалуются, что из состава фракционных групп начали исключать по 3-4 человек без предупреждения.

"Не знаю, как это должно происходить процедурно, поскольку фракционная группа – это просто чат. Исключают тех, у кого процент голосований по важным для руководства Офиса вопросам ниже других членов группы", – сказал депутат, которого планируют исключить из своей группы.

В то же время сразу несколько источников в "Слуге" рассказали, что во фракции могут появиться минимум четыре новые группы, которые могут возглавить депутаты Александр Скичко, Александр Трухин, Юлия Гришина и Артем Дубнов. Все они поддерживают теплые отношения с президентом и руководителем его Офиса. Вероятно, что исключенных из других групп депутатов могут распределить именно в эти новые.

"Ермак давно хочет взять часть фракции под себя, но как-то оно ему никак не получается. Он понимает, что ему нужна опора в парламенте, вот он и пытается в этом направлении активничать", – заявил высокопоставленный источник в "СН".

Однако создать под себя группы Ермаку будет не так уж и просто, ведь фракция далеко не в восторге от новой инициативы.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, "смотрящего" над Киевом Дениса Комарницкого и одного из его партнеров.

В конце видео автор утверждает, что глава Офиса президента Андрей Ермак – "агент ГРУ".