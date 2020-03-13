Ермак вызвал восставших "слуг народа": OBOZREVATEL узнал подробности тайной встречи

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Подробности встречи, на которой присутствовало несколько десятков депутатов, OBOZREVATEL рассказал источник в партии "Слуга народа". Разговор периодически происходил на повышенных тонах, однако конфликта удалось избежать.

Андрей Ермак

По его словам, депутатов возмутило то, что перед тем, как сделать заявления о результатах переговоров в Минске, с ними не посоветовались.

Ермак заверил депутатов, что переговоры с представителями террористических "ЛДНР" Украина вести не будет в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Они будут вестись только с представителями России и ОБСЕ.

Также глава Офиса президента подчеркнул, что никаких изменений в Конституцию об особом статусе "ЛДНР" не будут вноситься. "Это просто переговорный процесс, тут никакой "зрады" нет", – передает источник его слова.

Ермак пообещал, что никто не будет переходить красные линии по Донбассу, заявленные президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и на данный момент под ним подписалось уже 40 человек.

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