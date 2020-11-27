Ермак встретился с Уманским после скандала и принял его отставку

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу со своим советником Игорем Уманским, который подал в отставку.

О деталях встречи он сообщил в Facebook, отметив, что принимать заявление об уходе с должности нужно лично.

"Сегодня (27 ноября – Ред.) я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции – это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды. Также я повторил то, что сказал ему по телефону раньше – считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете", – написал Ерман.

Глава ОП добавил, что уважает работу и профессиональный путь Уманского, поэтому пригласил его на должность советника.

"За последние месяцы в Офисе президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого. Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, в правительство и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас", – добавил Ермак.

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