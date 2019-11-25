Замешан Путин? В тайном контакте Ермака с лоббистом Трампа нашелся российский след

В Литве нашли российский след во встрече помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с бывшим советником американского лидера Дональда Трампа Брайаном Ланзой, которая прошла в середине ноября в Киеве.

Соответствующий материал опубликовало издание "Delfi". Отмечается, что указанные переговоры могут иметь серьезные последствия для украинско-американских отношений.

"Давайте вспомним международный контекст. Встреча состоялась в то время, когда Америка была потрясена расследованием импичмента мистера Трампа", – сказано в статье литовского политолога Раймундаса Лопаты.

В контакте Ермака с лоббистом Трампа нашелся российский след

Он обратил внимание на то, что американцы в преддверии президентских выборов не заинтересованы происходящим в Украине.

Автор считает, что Ермак после скандала должен был прекратить все контакты с командой Трампа. Обратное же, по его мнению, свидетельствует о какой-либо другой цели беседы, помимо обсуждения конфликта, связанного с возможным импичментом американского лидера.

"Встреча приобретает другой – российский тон, усиливая подозрения в попытках Кремля скомпрометировать Зеленского, используя имеющиеся в его распоряжении средства. Следует напомнить, что Ланза представлял интересы российского олигарха Олега Дерипаски в предъявлении иска Министерству финансов США в отношении подозрительных китайских компаний", – сказано в материале.

Отмечается, что у Ермака якобы также есть связи с Россией, ее политической элитой и окружением президента Владимира Путина.

"Если Ермак стал, сознательно или нет, потенциальным покровителем российских интересов, то ущерб Украине может быть трудно исправить", – подчеркнул Лопата.

Ермак встретился с Ланзой в Киеве Скриншот из видео

"Пока война с Россией продолжается и США заняты своими внутренними проблемами, лично Украина и Зеленский должны быть в первую очередь заинтересованы в установлении нормального рутинного сотрудничества между дипломатическими службами обеих стран, отказе от теневых схем и поддержании контактов с обеими сторонами в США", – считает политолог.

Он также отметил, что контакты Ермака и Ланзы имеют значение и для Европейского Союза, поскольку безопасность Европы зависит от ситуации в Украине. Тайные же встречи могут только навредить и без того опасной обстановке на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист New York Times Майкл Вейз опубликовал видео со встречи Ермака с Ланзой.

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